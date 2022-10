Trasporto aereo | sindacati confermano sciopero uomini radar 21 10

L'Agenzia di Viaggi

"Confermato lo sciopero nazionale di 24 ore di tutto il personale Enav previsto per venerdì 21 ottobre". A darne notizia Filt - Cgil, Fit - Cisl e Uiltrasporti che spiegano:"Purtroppo dopo diversi incontri con i vertici di Enav, non sono emersi elementi sufficienti a dare seguito alle richieste delle organizzazioni sindacali". Eurocontrol prevede che il traffico raggiungera' il 90% dei livelli pre - Covid nel prossimo inverno. L'accordo offre anche alle compagnie aeree e ai coordinatori degli slot una maggiore flessibilità. La stima finale per il 2022 si avvicina ai livelli pre Covid. I voli a basso costo a fine anno costituiranno i due terzi del traffico aereo nazionale, Ryanair il 37%.