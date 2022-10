Totoministri | Mentana ' sbircia' gli appunti di Berlusconi | ' Tajani agli Esteri | Gasparri e tre alternative per Ronzulli'

ilgazzettino.it

L'ultima indicazione riportata dainvece riguarda Alberto Baracchini - attuale presidente commissione parlamentare per la vigilanza sulla Rai - proposto come sottosegretario alla presidenza ...Intervenendo in diretta in piena notte allo Speciale TgLa7 di Enrico, Guido Crosetto ha fatto l'esatto contrario di Alexis Tsipras. Se l'ex premier greco si era candidato alla guida del suo ... Totoministri, Mentana sbircia gli appunti di Berlusconi: «Tajani agli Esteri, Gasparri e tre alternative per R La trattativa nella coalizione di centrodestra per l'assegnazione di cariche e ministeri prosegue fra alti e bassi. È di oggi la notizia del disappunto di Forza Italia ...La trattativa nella coalizione di centrodestra per l'assegnazione di cariche e ministeri prosegue fra alti e bassi. È di oggi la notizia del disappunto di Forza Italia ...