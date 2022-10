Torino City Marathon | presentata oggi la competizione con il nuovo percorso

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La 42 km della Mole si rifà il look e cambia nome, diventando la. È statanella Sala da ballo dell’Appartamento dei Principi di Piemonte, nella maestosa cornice dei Musei Reali, larinnovata, con tanto di. Il prossimo, 6 novembre, domenica, i maratoneti affronteranno un tracciato inedito con partenza e arrivo nella maestosa Piazza Castello, nel cuore della città. Durante la stessa mattina si correrà anche laRun, la 10 km competitiva e non. Il team organizzatore è composto dal TeamS.S.D, la società organizzatrice della 42 km didal 2017, e ilRoad Runners A.S.D, il ...

Stellantis

... a Roma, infatti, l'inflazione 'erode' 7,42 miliardi di euro di risparmi familiari, a Milano 7,39, a3,85, a Napoli 3,33, a Brescia 2,24 e a Bologna 1,97. Tra le meno esposte, infine, ...... AZ " AZ Federal Theater 12 novembre 2022 " Salt Lake, UT " The Complex 14 novembre 2022 " ... Italia " Vitrifrigo Arena EXTRA TICKETS 25 febbraio 2023 ", Italia " Pala Alpitour SOLD OUT 27 ... Torino City Marathon: manca poco alla 42 km targata Jeep® Con un’agenda ricca di incontri programmati dal 10 al 14 novembre il Comune di Milano presenterà in occasione della Milano Digital Week 2022 tutte le attività, le innovazioni tecnologiche, i progetti ...Piantare milioni di alberi in Italia potrebbe contribuire a limitare i danni del cambiamento climatico. Torino, Milano, Modena, Cesena, Padova e Lignano Sabbiadoro sono sulla buona strada. Queste ...