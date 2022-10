Tiro a segno | Mondiali 2022 | la Cina si aggiudica la prova a squadre femminile juniores di pistola sportiva

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Idisi sono ufficialmente aperti. Al Cairo, dove si tiene la rassegna iridata, è andata in archivio la prima gara: il contestdidai 25m. A vincere – nel concorso in cui non era presente l’Italia – è stata ladi Luo, Feng e Yiao che si è imposta 16-4 nella finale per l’oro contro la Corea del Sud di Kim Minseo, Kim Yeseul e Yang. Il bronzo invece se l’èto l’India (Kapoor-Bathia-Sing): le asiatiche hanno avuto la meglio addirittura per 17-1 sulla Germania (Adels-Seeger-Vetter). Domani si riparte con tre finali in agenda. Le più importanti saranno quelle di carabina individuale uomini e donne seniores dai 10m, dove saranno in palio le medaglie ...