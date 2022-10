“Ti aspetto sotto casa mia” | 15 ottobre 2022 presentazione del libro di Katia Tamburello

Leggi su filodirettomonreale

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Sono tante le figure che ritroviamo, disegnate con perizia, nel romanzo di. Storie di donne registrate attraverso interviste che l’autrice riesce magistralmente a riportare sulla carta con tutte le emozioni vere che le protagoniste le rivelano. Ginevra è la città delle banche, dell’ONU, dei grandi miliardari, ma dal microcosmo emerge seminascosto un disagio che si muove aleggiando dentro le mura domestiche e che l’autrice in questo romanzo riesce a fare sentire dando voce alle donne e alle loro vite diverse e differenti. “Timia” contiene sette storie, il lettore viene preso per mano e condotto per le strade del mondo empatizzando con le protagoniste e vivendo le loro stesse emozioni, vivide e reali, è il vissuto delle donne, quelle di tutti i giorni, della porta ...