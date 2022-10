The Watcher | l' inquietante storia vera della casa al centro della serie

... il mai pago Ryan Murphy torna oggi sulla piattaforma di streaming on demand con la sua nuova creatura, il thriller horror. Ancora una volta ispirato ad una storia realmente accaduta, ...Sembra proprio che l'autunno 2022 sia un periodo propizio per Ryan Murphy . Dopo la tanto discussa Dahmer , il creatore di Glee e di American Horror Story torna presto su Netflix con, una nuova inquietante miniserie composta da 7 episodi, di cui abbiamo gustato il primo. La nuova creatura del regista americano vede la firma di Ian Brennan , nonché la partecipazione di ...Da oggi arriva su Netflix la nuova serie creata e diretta da Ryan Murphy, The Watcher, basata su un'inquietante storia vera.Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...