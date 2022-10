(Di giovedì 13 ottobre 2022) L'ingresso dell'Ucraina nellaavrebbe come conseguenza l'inizio della. Non ci gira troppo intorno il vice segretario del consiglio di sicurezza russo, Alexander Venediktov, che in una intervista all'agenzia Tass commenta la richiesta di ammissione nel Patto atlantico di Kiev. L'Ucraina "è ben consapevole che un tale passo significherebbe un'destinata a far scoppiare la. Apparentemente, questo è ciò su cui contano: creare una risonanza nel settore dell'informazione per mantenere alta l'attenzione su se stessi", ha detto Venediktov, che ha anche ribadito la posizione russa secondo cui l'Occidente, aiutando l'Ucraina, avrebbe reso palese il fatto di essere "una parte in causa nel conflitto". ...

"L'adesione dell'Ucraina alla Nato può portare allamondiale e la stessa Alleanza atlantica lo capisce", ha dichiarato il vice segretario del Consiglio di Sicurezza russo Alexander Venediktov in un'intervista alla Tass. "Con l'adesione ...Pnrr, nuova tranche da 19 miliardi Latranche del Pnrr vale circa 19 miliardi di euro e sarà ... in un contesto di prezzi del carburante in rialzo di oltre il 110% a causa dellain Ucraina,...L'ingresso dell'Ucraina nella Nato avrebbe come conseguenza l'inizio della Terza Guerra mondiale. Non ci gira troppo intorno il vice ...La tensione non si ferma: la guerra in Ucraina prosegue tra minacce, morti e accuse. Se Kiev continuerà i suoi attacchi terroristici, la risposta della Russia sarà ...