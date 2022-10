Terremoto a Catanzaro nella notte | trema anche San Giovanni Rotondo

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La terradi oggi unha scosso. Alle 00.44, riporta l'Ingv, un evento sismico di magnitudo 4.4 è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale nei pressi della costa ionica catanzarese, 11 Km a Sud dia una profondità di 36 chilometri. L'evento è stato localizzato lungo la costa catanzarese nelle vicinanze dei comuni di Stalettì, San Floro, Borgia, Squillace. Ma non solo, perché all'alba una scossa ha colpitola provincia di Foggia. Per la precisione alle 4.04 del mattino è stata registrata una scossa di magnitudo 2.7 a 5 km da Sana una profondità di 19 chilometri.

, momenti di paura intorno all'1 di notte: il sindaco chiude le scuole Una scossa dila cui stima provvisoria è tra 4.2 e 4.7 di magnitudo è stata registrata poco prima ...Undi magnitudo 4.4 è avvenuto nella zona della Costa Ionica Catanzarese (), ed è stato avvertito intorno all'una di notte. Ilè stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv - Roma e ha avuto ipocentro a 36 km di profondità ed epicentro in mare in prossimità ... Terremoto a Catanzaro, scossa magnitudo tra 4,2 e 4,7 Lo ha deciso il sindaco Nicola Fiorita dopo la forte scossa di terremoto che si è registrata nella notte provocando molta apprensione tra i cittadini. Il sisma, di magnitudo 4,4, è stato localizzato s ...CATANZARO/ Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha disposto per giovedì 13 ottobre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado a causa della scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registra ...