Terremoto a Catanzaro di magnitudo 4 4 | scossa avvertita in gran parte della Calabria

...ormai quasi tre anni da quel 19 dicembre del 2019 in cui mezza Calabria fu squassata dal... è tuttora affaccendato nella speranza di una promozione che lo porti lontano dae dai ...... giovedì 13 ottobre, dalle 9:15 , nella sala verde della Cittadella regionale di, si ...convegnoLamezia Terme – Una scossa di terremoto si è verificata alle 00:44 in Provincia di Catanzaro ad una profondità di 40 km. La magnitudo, secondo quanto indicato dall’Ingv, è stata stimata a 4.9.[STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 4.2 e 4.7 ore 00:44 IT del 13-10-2022, prov/zona Catanzaro #INGV_33063421 ...