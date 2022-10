Suona il sax mentre lo operano per un tumore al cervello in una clinica di Roma. Perché è importante chiedere questo al malato

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Per darsi più carica ha scelto l' Inno d'Italia ,to con il suo sax in unadilo operavano al. Era accaduto anche nel 2015 in Spagna, a Malaga, e anche il quel caso ...

Brogna ha rimosso completamente il tumore cerebrale senza compromettere le funzioni neurologiche del paziente che ha 'aiutato' i medici in questo delicato intervento suonando il sax, così da attivare le funzioni neurologiche. Il neurochirurgo Christian Brogna: "E' fondamentale il percorso preparatorio e la scelta dell' équipe su misura"