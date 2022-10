Sulla tv inglese il rogo dell’arte su base etica

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Una trasmissione televisiva britannica chiamerà gli spettatori a una scelta: distruggere o preservare opere di artisti controversi? La domanda non è teorica; Channel 4 ha effettivamente acquistato dei quadri e, anziché appenderli nell’ufficio del direttore generale con pianta tropicale e poltrona in pelle umana, li porterà in studio e farà votare il pubblico. Se verrà deciso di distruggerli, il presentatore provvederà seduta stante, con sega o martello o più probabilmente fuoco. Questosu– gli spettatori devono condannare o meno l’opera inai misfatti dell’artista – non è curioso solo per l’accostamento fra Rolf Harris (pittore pedofilo), Pablo Picasso (pittore femminaro) e Adolf Hitler (pittore dittatore). È singolare soprattutto perché un’opera dell’ingegno umano, ...