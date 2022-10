Su Google Pixel Watch sbarca l’esclusiva app Wear OS System UI

L anno scorso, in occasione del lancio di6 e 6 Pro ,ha magnificato il suo system on a chip Tensor e il chip di sicurezza dedicato Titan M2, sottolineando come fossero progettati per sostenere una nuova generazione di funzioni ...Potete scaricare i nuovi wallpaper del7 e 7 Pro per il vostro smartphone Android o Apple iPhone: ecco il link. I nuovi top di gamma disono stati annunciati qualche giorno fa, ed da oggi è possibile scaricare anche i ...Oggi parliamo di Google Pixel 7 Pro, l'ultimo della dinastia dei Pixel, che da sempre rappresentano una scelta di nicchia per gli utenti Android, ma che negli ultimi due anni hanno ricevuto una bella ...Recensione completa di Google Pixel 7, dall'analisi del suo design, passando per le sue performance fotografiche e di autonomia, fino all'analisi dei prezzi.