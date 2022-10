Studente aggredito con la pistola | le assessore Lucarelli e Pratelli | la scuola Armellini capofila contro il bullismo

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Lasi fadella lotta al: l'istituto superiore di San Paolo dove, come denunciato da Leggo, un ragazzo del primo anno è stato minacciato da un compagno con unagiocattolo, darà il via a una serie di iniziative per educare i ragazzi al rispetto dell'altro. A deciderlo sono ...

La scuola Armellini si fa capofila della lotta al bullismo: l'istituto superiore di San Paolo dove, come denunciato da Leggo, un ragazzo del primo anno è stato minacciato da un compagno con una ...Accade in un istituto industriale a Roma , dove un adolescente è statoe minacciato da ... Lominacciato, di robusta costituzione, era già finito nelle mire di alcuni compagni che lo ...La scuola Armellini si fa capofila della lotta al bullismo: l’istituto superiore di San Paolo dove, come denunciato da Leggo, un ragazzo del primo anno è stato minacciato da un ...Era rimasto invischiato in una bugia sempre più grande ed intricata, dalla quale non riusciva più ad uscire e che l’avrebbe infine spinto all’estremo gesto pur di non rivelare la verità. E una festa i ...