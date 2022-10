Strette di mano e pacche sulle spalle | è partita la 19esima legislatura

LA NAZIONE

Resta poi vivo il tema dei tassi con ulteriorida parte delle banche centrali. Tokyo ... il barile di Wti con consegna a novembre passa dia 87,13 dollari al barile con un calo dello 0,15%.I celebranti passano tra le due file di banchi della navata centrale per far rientro in sagrestia, mentre il Cardinale Dolan dispensadi, sorrisi, saluti e benedizioni. Sono quasi le ... Una stretta di mano, due destini diversi Franceschelli e Michelotti al debutto Lungo abbraccio La Russa - Calderoli in Aula al Senato dove sono appena iniziate le votazioni per l'elezione del presidente. I due si sono stretti la mano, hanno parlato a lungo e poi insieme hanno sa ...