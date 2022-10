Storia degli adattamenti di Niente di nuovo sul fronte occidentale | presto tra i film su Netflix

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 13 ottobre 2022) "Ladi guerra più triste e avvincente mai scritta" recita la quarta di copertina dell'edizione didisulche ho a casa in questo momento, una traduzione inglese che Everyman's Library ha lanciato nel 2018 e che devo aver acquisito quello stesso anno durante un viaggio di lavoro a Londra. Il romanzo di Erich Maria Remarque è nella mia testa sin dallo scoppio della guerra in Ucraina, per ragioni che chiunque lo conosce per averlo letto o per aver visto i suoiad altri mezzi espressivi potrà facilmente dedurre: nonostante il suo autore smentisca nella prefazione ogni intenzione di messaggio politico, la cruda e inquietante precisione con cui descrive la propria esperienza in trincea, si aggiungeva all'estrema freddezza con cui affrontava ...