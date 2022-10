Stoltenberg | uso di armi nucleari Nato estremamente remoto

"Le circostanze in cui la Nato potrebbe usare le armi nucleari sono estremamente remote". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jensal termine della ministeriale Nato a Bruxelles parlando di una possibile risposta dell'alleanza a un attacco della Russia in Ucraina e l'annuncio di Macron che la Francia non risponderebbe ...Come primo passo da compiere, Mosca auspica unpiù attivo delle valute nazionali nelle ... 7 ore fa: voto Onu è un messaggio chiaro a Putin 'Aumenteremo il nostro sostegno all'Ucraina, ...(Adnkronos) - L'arsenale atomico degli alleati Nato è "il deterrente ultimo" nelle mani dell'Alleanza "per preservare la pace", ma "le circostanze in cui la Nato potrebbe dover usare armi atomiche son ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...