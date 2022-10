Stimava Berlusconi | finisce esclusa dalle liste Causa da 600mila euro al M5S

Leggi su iltempo

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Aveva superato le parlamentarie online del Movimento 5 Stelle per poi essere, si dice, adelle sue parole di stima nei confronti di Silviocontenute in alcuni vecchi post sui social. Adesso Claudia Majolo, avvocato napoletano del foro di Roma e presidente dell'Unione praticanti avvocati, vuole trascinare il M5S e il suo leader Giuseppe Conte in Tribunale. «Chiederò i danni», annuncia la 35enne all'Adnkronos, quantificando in circala cifra che secondo lei i pentastellati dovranno sborsarle per aver infranto il suo sogno di diventare deputata: più o meno l'intero ammontare degli emolumenti percepiti da un onorevole in una legislatura. «Dopo alcuni articoli, sono statacon una mail dove però non veniva spiegato il motivo del mio ...