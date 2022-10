“Stavo per morire” | il drammatico racconto della famosa TikToker | Dietro la spensieratezza | il dramma

ilmattino.it

Diventata famosaessere la ragazza spensierata, ideatrice di un trend che ha fatto discutere l'Italia interatutta l'estate, la famosa Tiktoker oggi vanta a1 milione di fan sulla piattaforma ...gli altri Come si comporta la società con chi ha avuto un tumore 'Io con gli altri non ho mai avuto problemi. Magari mi chiedevano un po' più spesso come, ma gentilmente. Non mi sono ... Napoli, il rammarico di Meret: «Stavo per parare quel rigore» Nel Senigalliese (Ancona), in zona già battute dai soccorritori dopo la disastrosa alluvione che ha causato anche 12 morti, si cerca per il 28/o giorno consecutivo l'ultima persona dispersa, Brunella ...Radja è stato rilasciato subito dopo l’interrogatorio in caserma. La licenza di guida gli era stata sospesa in precedenza. Avrebbe dovuto sostenere un nuovo esame, che non ha mai fatto ...