Il Denaro

Un innovativo endoscopio termico ad infrarosso da utilizzare nell'ambito della chirurgia robotica è stato premiato con il primo premio assoluto dellaVeneto 2022, una competizione tra idee imprenditoriali innovative, che ha lo scopo di proporre giovani talenti e le loro idee di business. Il gruppo di ricerca che ha proposto la ...I primi 4 migliori piani d'impresa saranno premiati dall'assessore regionale Alessandro Delli Noci È in programma giovedì 13 ottobre, dalle ore 9.15, la finale dellaPuglia 2022, la gara tra iniziative imprenditoriali innovative, che sarà trasmessa in streaming sul sito della competizione www.startcup.puglia.it e sui canali social di ARTI, in diretta ... Start Cup Campania Mario Raffa, a Procida lunedì 24 ottobre la premiazione - Ildenaro.it The University of Hull's head of sport Steve Curtis is looking forward to a host of exciting opportunities for students ahead of the construction of their new rugby league performance, education and ...Jurgen Klopp has stated that his side are out of contention for the league already, but with a winter World Cup on the horizon, anything can happen, and the January transfer window may be the perfect ...