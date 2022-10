Spiragli per un incontro fra Biden e Putin? Jean spiega a quali condizioni

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Durante un’intervista alla TV di Stato russa, il ministro degli esteri Sergej Lavrov ha dichiarato chenon rifiuterebbe di parlare condella situazione in Ucraina, a margine dell’del G-20 a Bali, del 15-16 novembre. L’evento avverrebbe dopo le elezioni americane di midterm. Probabilmentele perderà. Sarà quindi un presidente “azzoppato”. Forse su questo punta. Ha disperato bisogno di tempo per addestrare i riservisti mobilitati, evitando che gli ucraini approfittino della finestra di opportunità a loro favore, per travolgere le esauste forze russe già in Ucraina. Ancora una volta,si sbaglia.sarà politicamente indebolito all’interno, non nella politica estera. Quella nei confronti dell’Ucraina è stata finora bipartisan. I ...

Vladimir Putin è ad Astana, in Kazakhstan, dove nella giornata di oggi incontrerà Erdoganprovare ad apriresui negoziatiporre fine alla guerra in Ucraina. Intanto, il presidente russo ha parlato della situazione internazionale. 'L'incontro di oggi si svolge sullo sfondo ...i salviniani, da giorni circola il nome del capogruppo uscente alla Camera Riccardo Molinari , ma attenzione: si tratta di una partita non chiusa. Glisi sono riaperti solo in serata. Il ... La diretta dai mercati | Europa contrastata nonostante i timidi spiragli per un negoziato di pace in Ucraina Importante dimostrazione di tenuta per il Gold future, che nelle ultime sedute ha di fatto arrestato la fase correttiva partita a metà della scorsa settimana, aggrappandosi al supporto ...I mercati azionari europei non sanno che direzione prendere e sono contrastati (+0,25% il Dax, -0,22% il Cac40, -0,54% il Ftse100 e +0,12% a 20.490 punti il Ftse Mib grazie alla ripresa delle banche) ...