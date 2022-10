Spiagge | balneari | “Balneazione attrezzata è vantaggio competitivo Paese governo mantenga promesse”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Anche questa estate laitaliana ha dimostrato di essere un fattore didel”. A dirlo Antonio Capacchione, presidente del Sindacato italiano-Confcommercio, in apertura dei lavori dell’assemblea generale nazionale della categoria al Sun di Rimini. “Il turismo – ricorda – rappresenta il 13% del pil e il 15% degli occupati, il segmento ‘mare’ costituisce quello di gran lunga più importante. Sei turisti su dieci hanno scelto le nostreper le vacanze”. “Dal direttore generale della Banca d’Italia al Fmi – ricorda – c’è la conferma che il turismo è un fattore determinante del pil del. La sua attrattività è data non tanto dalla bellezza naturale, (analoga a tanti ...

