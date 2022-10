Spezia | si ferma Bastoni | lesione al femore destro

Infortunio in casa: Simone Bastoni si è fermato per una lesione al femore destro. Il calciatore ha già iniziato la riabilitazione Tegola per lodi Luca Gotti. Siinfatti Simone Bastoni. Il calciatore ha riportato infatti una lesione muscolare. Di seguito il comunicato del club. "Calcio comunica che gli esami diagnostici ai ...Tegola per Luca Gotti, che nel suodovrà fare a meno di Simone Bastoni nell'immediato futuro. Lesione muscolare per il calciatore, come comunica lo stesso club ligure: 'Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Simone Bastoni, uscito anzitempo dall'ultima seduta di allenamento, hanno evidenziato una lesione al retto ...In vista dello scontro diretto in chiave salvezza di domenica contro la Cremonese gli ultras della Curva Ferrovia hanno emesso un appello ai tifosi affinché ...LA SPEZIA - Brutte notizie in casa Spezia. Il difensore Simone Bastoni ha infatti riportato una lesione muscolare al retto femorale destro, che lo costringerà a stare fuori fino al 2023. Il tecnico Go ...