Speravano di stare lontano dai riflettori La morte della regina Elisabetta | però | ha cambiato tutti i piani

Leggi su amica

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Per Kate Middleton è il principe William non è un periodo facile. Dopo lai due si sono ritrovati, di colpo, sotto i. E sedi avere una vita più tranquilla all’Adelaide Cottage hanno dovuto rivedere i… (foto: Getty) Se un paio di mesi fa avessero loro chiesto come sarebbe stata la loro vita a Windsor, Kate Middleton e William avrebbero risposto in tutt’altro modo rispetto a come risponderebbero oggi. La scomparsa, lo scorso 8 settembre, ha infatti sconvolto i loro, costringendoli a cambiare completamente prospettiva. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU KATE MIDDLETON Kate Middleton e William: una nuova vita a Windsor La ...