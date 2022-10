Spalletti come Vico | il Napoli è la Scienza Nuova del calcio italiano

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 13 ottobre 2022) “Verum esse ipsum factum”. LucianoGiambattista, lao semplicemente la banale forza delle idee. Questodisturba, infastidisce, sovverte i cartesiani classici del pallone nostrano. Gasp ha inventato ilmoderno, Allegri non può essere infallibile, Mourinho è il mago dell’impossibile. Ilnon può essere riuscito in una rifondazione vincente senza pagare dazio. In fondo non ha preso né Di Maria né Dybala ed in una piazza umorale si sa, questo vale più del valore delle idee. Nessuno era all’aeroporto a prendere Kvara ad esempio. Molti, dalle parti di Milano e dintorni, trattenevano le risate sui trentacinque milioni sborsati per Raspadori. “E chi è, Zaniolo?” pensavano. Questa città sommersa, inghiottita ...