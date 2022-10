Sospesa Cluj-Slavia Praga | malore per un tifoso sugli spalti

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Momenti di terrore durante la gara di Conference League traper una un, verso il trentesimo minuto del primo tempo l’arbitro ha interrotto il gioco. Gli stessi tifosi hanno richiamato l’attenzione, preoccupati per le condizioni del supporter di nazionalità rumena. Dopo qualche minuto di apprensione la situazione è apparentemente rientrata, tra gli applausi dello stadio e delle due squadre in campo., Conference La gara di Conference League è quindi ripresa con i padroni di casa in vantaggio per 1-0 a dieci minuti dalla fine della prima frazione. A causa di questa interruzione però è stato assegnato un maxi-recupero che è terminato oltre il ...

LIVE TMW - DIRETTA CONFERENCE LEAGUE - Sospesa Cluj-Slavia Praga. Riprende Partizan-Basilea Sospesa la gara di Conference League tra Cluj e Slavia Praga per un malore a un tifoso sugli spalti: subito chiamati i soccorsi ...