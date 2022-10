Panorama

Seguono lesui fondi strutturali, sugli incentivi alle imprese, tra i quali anche i ... Le 128 segnalazioni per operazioni sospette, denominate, degli enti locali giunte nel 2021, hanno avuto ...Seguono lesui fondi strutturali, sugli incentivi alle imprese, tra i quali anche i ... Le 128(segnalazioni per operazioni sospette) degli enti locali giunte nel 2021, se pure esigue ... Sos truffe per telefonia, luce e gas, ecco come difendersi Con il caro bollette aumentano gli acquisti di pellet e anche le truffe. Il caro bollette e il rebus gas stanno producendo, tra i vari effetti, una corsa all’acquisto di pellet. La legna da ardere è r ...