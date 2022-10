Sony Honda Mobility | la joint venture proporrà auto elettriche premium dal 2025

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Era già noto che, unite nella, inizieranno a vendere veicoli elettrici a partire dal, con le prime consegne previste per il 2026. La novità è che ...

Era già noto che Honda e Sony, unite nella joint venture Sony Honda Mobility, inizieranno a vendere veicoli elettrici a partire dal 2025, con le prime consegne previste per il 2026. La novità è che le due aziende hanno annunciato che si occuperanno di sviluppare un nuovo veicolo completamente elettrico. Sony Honda Mobility dovrebbe quindi sviluppare un veicolo che sarà costruito nello stabilimento Nord americano di Honda e l'arrivo per i clienti dovrebbe essere fissato per la seconda metà del 2026. Veicoli premium dai bassi volumi di produzione, con tanta tecnologia di ultima generazione: sono le caratteristiche delle auto elettriche di Sony Honda Mobility.