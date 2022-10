Sondaggi politici elettorali oggi 13 ottobre 2022 | il 64 % per cento degli italiani vuole un governo tecnico

(Di giovedì 13 ottobre 2022)13– Secondo l’istituto Swg, il 64 persi dice d’accordo con la presenza di alcuni tecnici all’interno del nuovo. Solo il 19 perdi loro dichiara di volerli tenere fuori. Dati in controtendenza rispetto agli umori sondati negli ultimi anni. Soprattutto per quanto riguarda l’elettorato centrodestra, solitamente più scettico – insieme ai leader di partito – nei confronti di premier e ministri tecnici. Uno dei nodi più difficili da sciogliere riguarda la posizione che dovrà ricoprire Matteo Salvini. Secondo Swg, la maggioranza ...

Neipost - elettorali, Meloni è sempre più popolare e gode di una certa considerazione, o ... sul versante dei rapportitra partner, un investimento ancora più convinto e un .../ Fdi sale, Pd sotto 19%, FI sotto Renzi. 40% ok Governo con tecnici "Il fatto stesso che ci siano parlamentari Lgbt+ non dichiarati in Fdi , centrodestra e non solo, mostra le ...