Simona Ventura è la new entry di ‘Che tempo che fa’

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Un nuovo personaggio entra a far parte del famoso tavolo diche fa‘, programma di successo del conduttore Fabio Fazio affiancato dalla simpaticissima Luciana Littizzetto, che a fine serata delizia sempre il pubblico con qualche pungente gag. Dopo Gigi Marzullo, Mara Maionchi e gli altri opinionisti fissi, il programma festeggia i suoi vent’anni con una grande della televisione italiana. “Quelli che…a volte ritornano” Sarà proprio un’altra torinese a prendere parte al famoso tavolo delle opinioni guidato da Fabio Fazio, che tra risate e ironia discute con gli ospiti di tematiche di attualità. Stiamo parlando di, storica conduttrice di Quelli che il calcio, andato in onda per anni sui canali Rai. I due, hanno postato sui social diche fa‘ una ...

