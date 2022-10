Simbolotto | estrazione di oggi 13 ottobre 2022 | Lotto

(Di giovedì 13 ottobre 2022)di, 13– Questa sera, giovedì 13, alle ore 20 va in scena l’del, il gioco direttamente associato alle estrazioni del(tre volte a settimana: martedì, giovedì e sabato). Per il mese dila ruota associata al gioco è quella di Roma. Ma quali sono i simboli vincenti dell’di, 13? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti...

, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/oggi, 11 ottobre 2022 Passiamo al 10eLotto , che ha premiato la Calabria con due vincite da 40mila euro in tutto. La prima di 20mila euro a ...... Quella del lotto, ci sarà attorno alle 20, mentre a seguire, attorno alle 20,10 circa, ci sarà prima l'dele poi l'attesissima sestina del SuperEnalotto, con le relative quote. ...L’estrazione di Simbolotto, il nuovo gioco legato al Lotto, di oggi giovedì 13 ottobre 2022: la combinazione di simboli e numeri in diretta ...Segui le estrazioni della sestina del SuperEnalotto e scopri i numeri estratti del Lotto live e 10eLotto di oggi, giovedì 13 ottobre 2022, in tempo reale ...