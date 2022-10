Silvio Russo | “Al prossimo congresso mi dimetterò da segretario del PD”

Leggi su filodirettomonreale

(Di giovedì 13 ottobre 2022) MONREALE – “Alrassegnerò le mie dimissioni dadel Partito Democratico”. Di più non vuole diredella sezione monrealese del partito democratico, né vuole commentare ancora il risultato elettorale del 25 settembre che ha mostrato come a Monreale l’avanzata del centro destra sia inarrestabile (complice certamente la corsa all’ARS di tre candidati di quest’area). A guardare il risultato riportato dalle liste alle consultazioni regionali per il PD si è trattato di una vera e propria débâcle. Con 1595 voti di lista non si è piazzato soltanto dietro a FDI (4761) o a FI (2397), ma anche dietro la DC (1699), dietro De Luca (1827 con le 2 liste), ma soprattutto dietro il M5S (2427), il movimento di Conte che sembra essere riconosciuto ...