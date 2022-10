Sgarbi | “La grande cultura del ‘900 è a destra Ora si valorizzi il patrimonio genetico della nazione”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il Parlamento dovrà fare a meno di Vittorio. Sconfitto da Casini nel collegio di Bologna. “Sarà un’aula sorda e grigia”, scherza a colloquio con Aldo Cazzullo. Nella lunga intervista sul Corriere si parte dalla prima volta a Montecitorio nel ’92 e poi aneddoti noti e meno noti, giudizi tranchant e provocazionili. Consigli a Giorgia Meloni. E ambizioni ministeriali.: quando entrai in Parlamento c’erano i comunisti “C’erano ancora i comunisti, di cui diventai subito amico. Bellissimi: Napolitano, Chiaromonte, Reichlin, Trombadori, che era più craxiano di Craxi”, dicedegli esordi alla Camera. E ricorda quando fu notato da Berlusconi. “Fui il solo, quando Bettino chiamò a correi tutti i deputati per Tangentopoli, ad alzarmi a dire che aveva ragione lui” Stesso gesto eclatante per Andreotti. ...

