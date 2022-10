Serie A | svolta sui diritti tv | ora DAZN ha un nuovo ‘competitor’

Leggi su serieanews

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Per il prossimo triennio ditv, per il pacchetto 2024-207, spunta fuori una nuova opzione per la fruizione web delle gare diA LaA si appresta a vivere un altro periodo fondamentale per il suo futuro. L’obiettivo della Lega è quello di diventare sempre più competitiva in modo da sostenere il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.