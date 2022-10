Serie A | giornata 10 | 5 centrocampisti da non schierare al fantacalcio

...che hanno visto i nerazzurri impegnati due volte contro il Barcellona in Champions League (1 - 0 all'andata con gol di Calhanoglu e ) e contro il Sassuolo nella nonadel campionato di...Si avvicina Palermo - Pisa. I ragazzi di Corini scenderanno in campo sabato 15 ottobre alle 14, allo stadio Renzo Barbera. Il match, sarà valevole per la nonadel campionato diB. Per i siciliani la sfida del riscatto e la possibilità di ripartire, dopo le 5 sconfitte nelle ultime 6 gare, tra cui il pesante 3 - 0 subito in quel di Terni. Per ...Il derby lombardo tra Logiman Crema e Agribertocchi Orzinuovi di domenica alle 18.00, ospitato dal rinnovato PalaCremonesi, vale il primo posto in classifica. Arrivano infatti a punteggio pieno ...LECCE – Dopo la nona giornata di campionato dei serie A sono arrivate le decisioni del giudice sportivo. Una giornata di squalifica, dopo la gara con la Roma, per il centrocampista e capitano del Lecc ...