Serbia-Brasile | Finale Mondiali volley femminile 2022 | orario | programma | tv | streaming

(Di giovedì 13 ottobre 2022)si affronteranno nelladeidi, che andrà in scena sabato 15 ottobre (ore 20.00) ad Apeldoorn (Paesi Bassi). La compagine balcanica scenderà in campo per difendere il titolo conquistato quattro anni fa e puntano al secondo sigillo della loro storia, le verdeoro inseguono la loro prima apoteosi iridata dopo aver perso tre atti conclusivi. Le Campionesse del Mondo saranno trascinate dalla fuoriclasse Tijana Boskovic, mentre le vicecampionesse olimpiche punteranno sul talento del fenomeno Gabi. La, che ha battuto la Polonia soltanto al tie-break e poi gli USA per 3-1, sembra partire leggermente favorite. Il, che ha rimontato da 0-2 contro il Giappone ai quarti e in ...

Le campionesse d'Europa sono state sconfitte in semifinale dal per 3 set a 1 con i parziali ... Le sudamericane si aggiudicano il match in quattro set, ma alle azzurre resta il rammarico di non aver sfruttato la grande occssione per chiudere la terza frazione e portarsi sul 2-1. Sabato contro gl ... Sabato la nazionale italiana disputerà la finale per la medaglia di bronzo dei campionati mondiali contro gli Stati Uniti che erano stati battuti per 3 a 1 dalla Serbia ...