Senato | sospetti M5S | inciucio Renzi per sfilarci presidenza commissione**

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - Un "" per sfilare al M5S ladi una commissione, una delle due tra Copasir e Vigilanza Rai che spettano all'opposizione. E' il sospetto che serpeggia nei vertici del M5S -spiegano fonti beninformate all'Adnkronos- dopo i voti che hanno sostituito, per l'elezione di Ignazio La Russa allo scranno più alto del Senato, quelli mancanti di Fi. E così ora il timore è che sfumi ai 5 Stelle ladi una Commissione, quella della Vigilanza Rai particolamente ambita dai grillini. "è solo giochi di Palazzo", il commento sferzante che trapela all'Adnkronos dal quartier generale di Campo Marzio, dove si registra grande amarezza "per il solito giochino" dell'ex premier.

