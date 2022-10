Senato | Segre | ' atmosfera agghiacciante per guerra | follia senza fine | pace urgente'

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Incombe su tutti noi in queste settimane l'dellatornata nella nostra Europa, vicino a noi, con tutto il suo carico di morte, distruzione, crudeltà, terrore...una. Mi unisco alle parole puntuali del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: 'lae necessaria. La via per ricostruirla passa da un ristabilimento della verità, del diritto internazionale, della libertà del popolo ucraino'”. Lo ha affermato la senatrice a vita Liliana, aprendo la prima seduta deldella diciannovesima legislatura.

11.33, iniziata la seduta inaugurale Quattro standing ovation dell'Aula del Senato per la senatrice a vita, Liliana Segre, chiamata a presiedere la seduta inaugurale della XIX legislatura. Segre ha ringraziato il presidente Mattarella, poi l'appello a "preservare le Istituzioni della Repubblica". Entra a passo sicuro, con orgoglio dentro il Senato. Liliana Segre entra in Aula, alcuni senatori del PD scattano foto nonostante i divieti. Prima seduta del Parlamento italiano dopo le elezioni del 25 settembre scorso. I due rami, Camera e Senato, sono chiamati ad eleggere i rispettivi Presidenti.