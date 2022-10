Senato | scatto d' ira di Berlusconi che manda La Russa a quel paese

- La scena è stata ripresa da alcune telecamere: il Cavaliere, avvicinato dall'esponente FdI, si irrita, batte i pugni sul banco e lo manda a quel ...torna in, ma le foto del suo grande ritorno a Palazzo Madama non nascondono particolari succosi tra i più attenti: lopostato sui social oggi dal Cavaliere, che lo ritrae mentre completa le ...Il quorum è raggiunto con la maggioranza assoluta dei componenti (104) su 206 (200 senatori più i 6 senatori a vita). Ignazio La Russa ha avuto in tutto 116 voti. 65 le schede bianche, due voti per Li ...ROMA – Non era neanche finita la votazione quando Ignazio La Russa ha raggiunto i 104 voti necessari per l’elezione alla presidenza del Senato. L’applauso è scattato in Aula. Si cerca di fare i conti, ...