Senato | prima chiama per la votazione del presidente | presiede Liliana Segre

... oggi si trova per uno strano destino addirittura sul banco più prestigioso del!' Lo ha affermato la senatrice a vita Liliana Segre, aprendo laseduta deldella diciannovesima ...Lo ha affermato la senatrice a vita Liliana Segre, aprendo laseduta deldella diciannovesima legislatura. "Dare l'esempio - ha aggiunto - non vuol dire solo fare il nostro semplice ...Nell'aula del Senato, la prima seduta della XIX legislatura. A presiedere i lavori la senatrice a vita Liliana Segre, in qualità di componente più anziana. Segre è stata accolta da una standing ovatio ...«Ai miei tempi la scuola iniziava in ottobre, e provo un senso di vertigine ricordando che in un giorno come questo una bambina nel 1938 fu costretta a lasciare il suo banco, e che oggi questa stessa ...