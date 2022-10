Senato | Paita Iv | ' da Segre discorso altissimo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "No alla politica urlata , rispetto della Costituzione e dei principi democratici che sono il caposaldo della nostra Repubblica, massima attenzione ai valori fondativi della Carta: unemozionante edquello della Senatrice a vita Liliana". Così la neocapogruppo aldi Azione/Iv, Raffaella. "Ci ha onorati con le sue parole di memoria e speranza in questa giornata di inizio della XIX legislatura, appuntiamole nella mente e nel cuore, una per una, per tutti i giorni che verranno”.