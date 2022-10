Senato | Paita | Italia Viva e Azione compatti hanno votato bianca

(Di giovedì 13 ottobre 2022) "Il gruppo- Iv hacompattamente scheda" per l'elezione del presidente del. "le responsabilità di quello che è accaduto per l'elezione del presidente La Russa devono essere ...

...gruppo Azione - Iv ha votato compattamente scheda bianca" per l'elezione del presidente del. ... Così la presidente dei senatori di Azione/Italia Viva Raffaella. 13 ottobre 2022...che pubblica una foto di gruppo con Renzi e Calenda. rande sfida. Davvero onorata di poter servire ancora il mio Paese nel ruolo di Presidente del gruppo Italia Viva e Azione in. In ...Roma, 13 ott. (askanews) - "Il gruppo Azione-Iv ha votato compattamente scheda bianca" per l'elezione del presidente del Senato. "le ..."Un ringraziamento a Matteo Renzi e Carlo Calenda e ai colleghi del Senato per avermi affidato questo incarico che porterò avanti con tutto il mio impegno" ...