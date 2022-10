Senato | Meloni | congratulazioni a La Russa | un patriota

corre veloce Non sembra quindi più scontata l'indicazione del Carroccio, a cui sicuramente andrà la Camera dopo il passo indietro di Roberto Calderoli sul. A confermare che non c'è ...'Oggi, a presiedere ilpotrebbero alternarsi loro. Ad aprire la seduta sarà sicuramente ... Qualora fosse eletto, a succederle sarebbe Ignazio La Russa, proposto dae la destra: nostalgico ...Il partito di Berlusconi non ha votato: "in una riunione del gruppo di Forza Italia al Senato è emerso un forte disagio per i veti espressi in ...Senza i voti di Forza Italia, Ignazio La Russa è stato eletto presidente del Senato con 116 voti su una maggioranza di 104. Sessantacinque sono le schede bianche, mentre due voti sono andati a Liliana ...