Senato live Twitter | Selfie Renzi-Berlusconi e Silvio omaggiato da tutti C?è chi gli bacia l?anello

(Di giovedì 13 ottobre 2022)

Volentieri faccio un passo indietro per il bene del paese' 10.00 Fratelli d'Italia ostenta sicurezza Quasi tutti i big di Fdi, entrando alla Camera o al, assicurano: la maggioranza è salda e ...Twitter #direttamessaggero. Gli aggiornamenti in tempo reale dal Parlamento.Al via la diciannovesima legislatura italiana. Oggi gli eletti verranno ufficializzati dal Parlamento e il Senato è chiamato a eleggere il suo presidente.Roma, 13 ott. (Adnkronos) - Presieduta dalla senatrice a vita Liliana Segre, salutata con una standing ovation dall'Aula, è iniziata la prima seduta del Senato della diciannovesima ...