Senato | La Russa | ' Segre non presidente provvisoria ma morale | apprezzo ogni sua parola'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Il mio ringraziamento sincero va alladi questa giornata, senatrice, che non voglio chiamare, ma. Non c'è una soladi quello che ha detto che non abbia meritato il mio applauso". Lo ha affermato ildel, Ignazio La, nel suo discorso di insediamento.