Senato | La Russa “Sarò il presidente di tutti”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il discorso non l'ho preparato, ma voglio ringraziarequelli che mi hanno votato, chi non mi ha votato e chi mi votato pur non facendo parte della maggioranza di centrodestra”. Così il neodel, Ignazio La, nel suo discorso di insediamento.Laha ringraziato anche Roberto Calderoli, definito “un amico”, oltre al suo predecessore Maria Elisabetta Alberti Casellati e alla senatrice a vita Liliana Segre.“In questa legislatura di riforme si parlerà. Non bisogna favoleggiare, ma nemmeno temerle – ha spiegato La-. Bisogna provare a realizzarle insieme. Alpuò spettare il via non per aggiornare la prima parte della Costituzione, che è intangibile, ma quella che richiede di aggiornare quella parte che dia più ...

"Sono lieto per l'elezione di Ignazio Laa presidente deldella Repubblica. Non solo non ho mai avuto alcuno scontro con lui ma stiamo collaborando lealmente e in pieno accordo per dare ...... Letta, che sull'elezione di Laalla presidenza delaggiunge: il voto "certifica tristemente che una parte dell'opposizione non aspetta altro che entrare in maggioranza". Renzi, leader ...Ignazio La Russa è il nuovo Presidente del Senato: da dove sono arrivati i voti per la seconda carica dello StatoL'elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato scatena subito il redde rationem nell'opposizione. Il raggiungimento della maggioranza ...