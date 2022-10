Senato | La Russa | ' da mio padre e Tatarella imparato valore dialogo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Sono stato sempre un uomo di parte, di partito più che di parte, ma in questo ruolo non lo sarò. E' una lezione che ho appreso in tanti anni, tra gioia e dolori; anni di militanza, di affermazioni, di difficoltà, cercando sempre di cogliere dagli eventi ogni utile occasione di crescita, anche di messa in discussione delle proprie posizioni. Non rimanere abbarbicato a idee immutabili, ma svilupparle senza tradirle è stato l'impegno non solo mio, ma della mia parte politica in maniera larga". Lo ha affermato il presidente del, Ignazio la, nel suo discorso di insediamento. "Un insegnamento -consentitemelo- che a livello personale -ha aggiunto- ho appreso da mio, che è statore di questa Repubblica, e a livello politico ho ricevuto da più persone, ma in particolare da ...