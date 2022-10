Senato | La Russa cita Pertini | ' lottare senza paura e senza speranza'

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Ho cominciato a fare politica nelle organizzazioni giovanili: l'ho fatta nei momenti duri, durissimi, della contestazione, della violenza, della resistenza al terrorismo. C'è una frase che mi ha ispirato su come comportarmi in quegli anni, quando l'immagine che oggi vediamo non solo non era possibile, ma non era neanche sognabile ed immaginabile. Era una frase di un Presidente della Repubblica italiana, di estrazione certamente non identica alla mia. Questo Presidente, che abbiamo apprezzato anche nelle sue esternazioni extrapolitiche (penso a quando abbiamo vinto i campionati del mondo di calcio), era Sandroe la frase era la seguente: 'Nella vita talvolta è necessario sapernon solo, ma anche...

Così il leader di FI Berlusconi, lasciando il. "Così non va bene, non devono esserci veti", ... E sullo scambio di battute avuto in Aula con Ladice:"Nessuno scontro. Collaboriamo lealmente ...... Silvio Berlusconi ha voluto offrire i suoi auguri al neo - eletto presidente del: " Sinceri auguri al nuovo presidente delIgnazio La. Forza Italia ha voluto dare un segnale di ...Roma 13 ottobre 2022 “C'è' l'accordo per votare La Russa al Senato e poi un nome indicato dalla Lega alla Camera “. Lo ha dichiarato Matteo Salvini leader della Lega entrando al Senato per la prima Co ...Ignazio La Russa è il presidente del Senato per la XIX° legislatura. Nel suo lungo discorso ha anche risposto direttamente a Liliana Segre, senatrice a vita che ha presieduto la seduta.