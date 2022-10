Senato | il discorso di Liliana Segre è di portata storica | ascoltarlo spesso sarebbe utile a molti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) di Gennaro Siciliano Ascoltando ildella senatrice a vita, oggi Presidente del, nel giorno in cui a Palazzo Madama si è votato il presidente, e osservandone le immagini trasmesse in diretta tv, non si può non notare la presenza in aula di personaggi che con la politica e le istituzioni non dovrebbero avere nulla a che fare, oggi come in passato. Mentre, incarnando la bellezza assoluta, pronunciava undi, auspicando anche un futuro in cui i politici siano al servizio delle istituzioni e non il contrario, la regia decide di posarsi su Silvio Berlusconi, già condannato in via definitiva per frode fiscale, lì, comodamente adagiato sulla seduta di velluto a lui ...