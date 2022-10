Senato | Ignazio La Russa è stato eletto presidente | superato il quorum di 104 voti anche senza il sostegno di Forza Italia

(Di giovedì 13 ottobre 2022)Ladi Fratelli d’delalla fine del primo scrutinio. Laha raggiunto eildei 104necessari, ottenendo in totale 116, nonostante iri diabbiano scelto di non partecipare al voto. L'articolo LA NOTIZIA.

- - > Ansa .La Russa è il nuovo presidente del, eletto con 116 voti (su una maggioranza di 104). Sessantacinque le schede bianche, mentre due voti sono andati a Liliana Segre, che presiede l'Aula, ...Lo storico fondatore di Fratelli d'Italia è stato eletto allo scranno più alto di Palazzo Madama. Dai primi passi nel mondo della politica fino all'adesione al partito di Giorgia Meloni: la sua storiaIgnazio La Russa ha raggiunto i 104 voti sufficenti (ne ha ottenuti 116) per l'elezione a presidente del Senato. L'Aula di Palazzo Madama, quando lo spoglio delle schede è ancora in corso, ha sottolin ...Alla prima votazione in Senato per l’elezione del presidente viene raggiunto il quorum: Ignazio La Russa è eletto seconda carica dello Stato. Applauso e standing ovation dei senatori del centrodestra ...