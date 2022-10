Senato | Crisanti | ' Giorgia Meloni ha dimostrato che Forza Italia è irrilevante'

Agenzia ANSA

Lui rispose, prontissimo: 'adulatori!' Ore 15.07 La Russa presidente delè la conseguenza ...l'opposizione Ore 14.55 Tra i larussiani in sonno indiziato anche il virologo e pessimologo......Ignazio La Russa come presidente del, grazie anche ai voti di una parte di quella che dovrebbe essere l'opposizione, non sono mancate le reazioni. Anche il neoeletto senatore Andrea... Crisanti: "Emozione per primo giorno in Senato, ho grande rispetto per istituzioni" - Italia I conti comunque non tornano: i terzopolisti non bastano. Il pallottoliere segnala che anche qualcun altro fuori dalla maggioranza ha votato per Ignazio ...«Meloni ha dimostrato che Forza Italia era irrilevante per questa elezione». E su chi abbia votato per La Russa, fuori dal centrodestra, Crisanti ha aggiunto: «Non è stato il Pd, chi è stato lo vedrem ...